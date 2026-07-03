«Яндекс» может запустить карту быстрого поиска АЗС с топливом

Компания «Яндекс» тестирует карту с актуальными данными о наличии топлива на автозаправочных станциях (АЗС), сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе компании.

© Агентство "Москва"

«Компания тестирует интерактивную карту с актуальной информацией о топливе на АЗС. Она использует обезличенные данные сервиса заправок о проливах горючего за последний час. На сегодняшний день к сервису подключено более 10 тыс. АЗС по всей России», – сказали в пресс-службе.

Там отметили, что на этапе эксперимента карта будет доступна только водителям такси в приложении компании. Там пояснили, что им приходится заправляться чаще, чем большинству автомобилистов, так что карта поможет сэкономить время: быстро найти АЗС, узнать время последней завершенной на ней заправки и построить маршрут.

При этом чтобы оперативно обогащать карту свежими данными, сервис попросил водителей такси сообщать о ситуации на АЗС в режиме быстрого опроса. Его можно пройти прямо в сервисе во время заправки или просто проезжая мимо.

По итогам эксперимента компания примет решение о запуске интерактивной карты для всех автомобилистов.