В Южной Корее прошла презентация восьмого поколения седана Hyundai Avante

В Южной Корее официально представили восьмое поколение седана Hyundai Avante, который в нашей стране известен как Elantra.

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Внешность машины выдержана в стиле Art of Steel, который стал фирменным для марки. Дизайнерские решения были позаимствованы у флагманского Grandeur.

На выбор покупателей будет доступно шесть оттенков кузова. Производитель полностью переработал интерьер седана. Главным элементом стал дисплей мультимедийной системы на 14,6 дюйма, хотя будет доступна и версия поменьше - на 12,9 дюйма.

Примечательно, что компания не стала идти по пути повсеместной установки планшетов: базовые функции по-прежнему доступны через физические кнопки и крутилки.

Оснащение включает аудиосистему Bang & Olufsen, встроенный видеорегистратор, две беспроводные зарядки для смартфонов и современные USB-порты мощностью до 100 Вт.

В базовое оснащение машины входят десять подушек безопасности и расширенный пакет электронных ассистентов. Среди них - адаптивный круиз-контроль с привязкой к навигации, система, запоминающая траекторию при движении задним ходом, дистанционная парковка и автоматический перевод трансмиссии в режим P при аварийной ситуации.

На старте продаж будут доступны два двигателя. Базовым станет модернизированный 2,0-литровый атмосферный ДВС, выдающий 147 лошадиных сил.

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