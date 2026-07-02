Орловские власти опровергли дефицит бензина в регионе

В орловских соцсетях форсится информация о наличии топлива марок А-92 и А-95 только на АЗС Москвы.

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В сообществе «Антифейк. Орловская область» объявление назвали вбросом. В нем содержится информация о возможности отпуска двух видов топлива на АЗС Москвы. Причем уточняется, что это ближайшая АЗС к Орлу.

Фейк создает социальную напряженность среди жителей региона и дестабилизирует социально - политическую обстановку в регионе и стране.

- Руководитель Департамента ЖКХ, ТЭК и энергоснабжения Орловской области сообщил, что причина проблем с топливом в регионе - ажиотаж, принято решение увеличить отгрузку топлива на АЗС, - отметили в сообществе «Антифейк. Орловская область».

Губернатор Орловской области Андрей Клычков ранее сообщал, что в регионе сформирован резерв топлива и организована заправка машин спецслужб вне очереди.

Напомним, вечером 29 июня губернатор озвучил новые меры по борьбе с бензиновой истерией. Согласно предложению главы региона, начиная с 4 июля, заправка автомобилей на 57 АЗС сетей «Роснефть» и «Газпром» будет осуществляться по графику, основанному на первой цифре государственного регистрационного номера авто.