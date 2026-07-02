В Госдуме заявили об отмене двойного наказания для водителей

В России с 1 июля перестал действовать механизм двойного наказания водителей за одно правонарушение. Об этом NEWS.ru заявил член комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

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«Раньше существовала практика, когда за одно и то же нарушение могли применить два вида ответственности — например, оштрафовать и лишить водительского удостоверения. Это создавало правовую неопределенность и избыточное давление на водителей», — сказал депутат.

Чаплин добавил, что после отмены механизма подобных ситуаций не будет. По его словам, эта мера позволит сделать систему наказаний более справедливой.

До этого Минтранс России подготовил новые методические рекомендации по ограничению скорости потока автотранспорта на скоростных магистралях страны: вместо усредненных лимитов движения для всех шоссе чиновники предлагают внедрить точечный подход. Каждый участок дороги с учетом пробок, ям и близости школ может получить свой собственный лимит. «Газета.Ru» разбиралась, как это изменит жизнь водителей.

Ранее Путин разрешил водителям с правами категории В управлять багги и вездеходами.