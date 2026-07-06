Новый BMW X5 получит топовый 600-сильный V8 и обойдется без электромотора

BMW X5 нового поколения получит в качестве топовой силовой установки бензиновый 4,4-литровый V8 с двойным турбонаддувом.

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Отдача новой силовой установки будет превышать 600 л.с., такой автомобиль займет место в иерархии модели всего на полступени ниже спортверсии X5 M.

BMW также подтвердила появление версии M Performance в следующем году. Она, как ожидается, получит индекс X5 M60 и продолжит традиции предшественницы, модели X5 M60i, пишет Carscoops.

Самая производительная версия X5 уходящего поколения - это гибридное исполнение M60e с 3-литровой рядной "турбошестеркой", работающий в паре с электромотором и тяговой батареей емкостью 26,5 кВт⋅ч.

Не всем по душе новый дизайн X5, но новость о том, что восьмицилиндровый двигатель останется, должна понравиться энтузиастам, которые опасались его исчезновения, комментирует американское издание.

Мировая премьера нового X5 состоялась 30 июня. Кроссовер получил полностью переработанную внешность в стиле Neue Klasse, светящуюся решетку радиатора BMW Kidney Iconic Glow и провокационную светодиодную оптику с Х-образной графикой. Еще одно новшество - небольшие полускрытые дверные ручки BMW Winglets, утопленные в панелях кузова и снабженные сервоприводом. В качестве опций будут доступны колесные диски диаметром до 23 дюймов и стайлинг-пакеты M Sport и M Sport Pro.

Новый X5 стал первой моделью BMW с линейкой из сразу пяти видов силовых установок. Это бензиновые и дизельные ДВС с гибридным довеском (48-вольтовым стартер-генератором), два подключаемых гибрида (X5 50e xDrive и X5 M60e xDrive), электрическая версия iX5 60 xDrive с 800-вольтовой архитектурой и водородный вариант iX5 Hydrogen.

В сравнении с предшественником новый BMW X5 прибавил к длине 59 мм, до 4994 мм, а колесная база увеличилась до 3035 мм (+60 мм) Хотя ширина (2000 мм) и высота (1751 мм) при этом стали меньше на 4 и 14 мм соответственно. Дорожный просвет машины в базовом исполнении внушителен - 226 мм.

Авангардный интерьер выполнен в стиле электромобилей новой линейки BMW Neue Klasse. Акцентированы руль с четырьмя спицами, дисплей Panoramic Vision и экран медиасистемы со скошенными углами.

Новинку начнут выпускать в США в августе на заводе BMW в Спартанбурге, старт продаж намечен на ноябрь.