В Орловской области вводят новый порядок продажи топлива

В Орловской области с 4 июля вводится временный порядок продажи топлива по четным и нечетным дням в зависимости от первой цифры госномера автомобиля. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в ходе прямого эфира в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что решение утвердил оперативный штаб. По новому правилу, в четные даты календаря заправляются машины с четной первой цифрой номера (0, 2, 4, 6, 8), в нечетные — с нечетной (1, 3, 5, 7, 9). Привязки к региону регистрации нет, уточнил Клычков. Норма отпуска на одну машину составляет 30 литров, заправка в канистры запрещена, добавил губернатор. При этом, как отметил Клычков, продажа дизельного топлива осуществляется без ограничений. Новое правило, по его словам, не затронет автозаправочные станции на трассах.

Губернатор также сообщил, что в Орле откроют пять заправок для свободной продажи бензина в любой день.

Клычков пообещал отменить ограничения, как только спадет ажиотаж.