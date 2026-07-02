В Краснодаре уменьшилось число заправок

В Краснодаре по состоянию на 2 июля работают 44 автозаправочные станции. По данным МЦУ краевой столицы, топливо разных марок есть на большинстве из них.

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АИ-92 можно найти на 38 станциях, АИ-95 - на 31, АИ-100 - на 20. Накануне статистика была такой:АИ-92 - на 39 заправках, АИ-95 - на 39, АИ-100 - на 21. При этом количество заправок, где имеется дизельное топливо на 2 июля увеличилось: 42 сегодня и 34 накануне.

При этом на некоторых заправках по решению владельцев введены ограничения: топливо отпускают только в баки автомобилей. Еще 59 АЗС временно не работают, а 11 закрыты на ремонт или ребрендинг.

Власти заявляют, что ситуацию контролируют и принимают меры для ее стабилизации. Автомобилистов просят не запасаться топливом впрок - это поможет сократить очереди и сделает бензин доступнее для всех водителей.

Накануне губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отметил, что дефицит топлива вызван резким ростом спроса из-за наплыва отдыхающих, в то время как объемы поставок остаются прежними или даже снижаются в некоторых районах.

Некоторые муниципалитеты региона прибегают к усилению мер контроля за ситуацией на АЗС. Так в Крымском районе на заправках будут находиться наряды кубанских казаков. Они помогают ускорить работу станций и бороться против спекулянтов.