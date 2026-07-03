В Новороссийске возобновили продажу бензина на АЗС

В Новороссийске после временного отсутствия бензина на АЗС стартовала продажа топлива АИ. Его отпускают 15 автозаправочных станций. Об этом сообщили в МЦУ города-героя.

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Бензина не было около четырех часов. На данный момент топливо уже можно приобрести. По решению собственников на всех АЗС введены ограничения: бензин заливают только в топливные баки, объем - от 20 до 200 литров на один автомобиль.

Как уточнили в муниципальном центре управления, АИ-100 в наличии на одной АЗС, АИ-95 и АИ-92 - на восьми станциях, дизельное топливо - на 12.

В МЦУ также предупредили, что часть АЗС отпускает топливо только по топливным картам. Жителей просят воздержаться от посещения этих станций. Еще 20 АЗС временно не работают.

В это время в Краснодаре функционируют 43 заправки. Бензин АИ-92 доступен на 37 АЗС, АИ-95 - на 36, АИ-100 - на 18, дизельное топливо - на 40 станциях.

Вчера краевые власти выступили с рекомендациями на период перестройки поставок топлива: по возможности пользоваться общественным транспортом, избегать необязательных поездок, заранее планировать маршруты и не делать запасы топлива.