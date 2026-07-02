Changan обвалил цены на гибридный Uni-K iDD

Changan начал распродажу гибридных Uni-K iDD в РФ.

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Дилеры Changan запустили распродажу гибридных кроссоверов Uni-K iDD 2023 года с беспрецедентным дисконтом в 900 тыс. рублей. Теперь автомобиль можно приобрести за 4 429 900 руб. вместо прежних 5 329 900 руб. — разница почти в 17% от стартовой цены.

При этом аналогичное предложение летом 2025 года действовало лишь как «дополнительная выгода» и требовало 100% оплаты без кредита.

Почему компания идёт на такую щедрость? Вероятно, Changan стремится распродать складские остатки 2023 года перед обновлением модельного ряда. К тому же конкуренция в сегменте гибридов в России нарастает — активно продвигаются Geely, Haval и Chery. Цена на версию 2024 года осталась практически без изменений: для неё скидка составляет лишь 200 тыс. рублей. Об этом сообщают «Автоновости дня».

Технически Uni-K iDD остаётся интересным предложением: гибридная система выдаёт 286 л.с. и 585 Нм крутящего момента, батарея на 30,7 кВт·ч позволяет проехать на электричестве 135 км, а общий запас хода достигает 1000 км. Правда, привод только передний, что для внедорожника может показаться ограничением.