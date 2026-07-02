Кроссовер Jeland J6 включили в государственную программу льготного лизинга

Компактный городской кроссовер JELAND J6 официально вошел в действующую программу льготного лизинга для коммерческих структур. Новые условия распространяются исключительно на переднеприводные модификации транспортного средства, которые поставляются с дорожным просветом 176 миллиметров и полностью независимой подвеской. Объем багажного отсека машины при трансформации кресел заднего ряда возрастает до 1180 литров, а встроенное сцепное устройство позволяет буксировать прицепы общей массой до 750 килограммов.

© runews24.ru

Как сообщает специализированное автомобильное издание «Motorius», базовая государственная скидка по новым договорам составляет 10 процентов от полной стоимости автомобиля с учетом налога на добавленную стоимость. Выделяемая сумма автоматически засчитывается финансовыми организациями в счет первоначального авансового платежа, уменьшая стартовые расходы покупателей. Представители бренда JELAND пояснили, что данная модель изначально проектировалась с ориентацией как на частный, так и на корпоративный сегмент. Нововведение вступило в силу с 26 июня 2026 года.