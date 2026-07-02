Как идут работы на будущей скоростной трассе Екатеринбург-Тюмень

На Среднем Урале поменялась география дорожных пробок. Если пару лет назад водители с болью думали о неизбежных заторах на федеральной трассе Пермь-Екатеринбург, где шла глобальная реконструкция, то теперь стоит дорога на Тюмень. Зона активных работ растянулась на сотни километров, но водители не ропщут: четырехполосную скоростную магистраль Р-351 планируют открыть до конца года, то есть менее чем через пять месяцев. В результате время в пути от Екатеринбурга до Тюмени сократится более чем на треть - с пяти до 2,5 часа.

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- Могу смело сказать: до Тюмени в этом году мы дойдем. Развитие трассы М-12 "Восток" - на сегодня одна из главных задач. Движение от Санкт-Петербурга до Тюмени становится скоростным и бессветофорным, - заявил недавно в интервью "РГ" глава "Росавтодора" Роман Новиков.

Корреспонденты "РГ" проверили степень готовности магистрали. В отличие от пермского направления, где на пути дорожных строителей стоял Уральский хребет, на тюменском - только леса, болота да реки. И дело движется явно быстрее.

Эпицентром работ сейчас является строительство объездной дороги вокруг поселка Белоярского. О предстоящих заторах еще на подъезде извещает электронное табло, установленное над трассой: крупная святящаяся надпись сообщает о направлении и длине пробки. Нам предстояло преодолеть в "красном" режиме более десятка километров вдоль села Мезенского и райцентра Белоярского.

Исторически дорога на Тюмень проходила через эти населенные пункты, и никакой альтернативы не существовало. Уже в 1980-х, когда автомобильный поток начал активно расти, местное население забрасывало власти просьбами построить объезд. Проектирование первого участка Тюменского тракта в обход поселка началось в 1989 году, и к 1992-му построили отрезок от села Косулино до деревни Курманка. Потом недостроенный объект замер на годы, при этом через Белоярку проходило уже до 40 тысяч машин в сутки.

Сдвинуть дело с мертвой точки удалось только с принятием планов создания скоростного коридора из европейской части страны через Екатеринбург в Сибирь. Но работы поначалу велись неспешно. В начале 2000-х уложили асфальт на участке до поворота на город Заречный длиной несколько километров - областному бюджету он обошелся в полмиллиарда рублей. Еще больше - 789 миллионов - было вложено в продление четырехполосной трассы до поворота на Асбест. И вновь в строительстве полноценной объездной дороги наступил перерыв.

Только в 2024 году, когда правительство РФ приняло решение о скорейшем продлении ВСМ "Восток" (М-12) до Тюмени, а затем до Омска, стали прокладывать через лес финальный участок объезда - на этот раз за счет федеральных средств. Уже сейчас сложно не заметить место (65-й километр трассы), где объездная выходит на реконструируемый Тюменский тракт. Вокруг развязки, которая расположена километрах в пяти от поселка, кипит работа. Уже и дорожное полотно уложено, и фонари освещения установлены. Задача - в сентябре запустить движение. В Минтрансе РФ обход Белоярского даже назвали одним из ключевых объектов 2026 года.

Осмотреть этот "ключ" на всем протяжении нам не удалось - для посторонних дорога перекрыта. По информации "Уралуправтодора", на строящемся участке отсыпано более 5,6 миллиона кубометров грунта, устроено около 600 тысяч квадратных метров основания дорожной одежды, уложено свыше 300 тысяч тонн асфальтобетона, установлено более 40 километров барьерных ограждений и смонтированы 44 водопропускные трубы. На опубликованной ведомством схеме видно, что белоярская объездная раза в два длиннее запущенного в эксплуатацию осенью 2025 года обхода вокруг города Богдановича, открытия которого жители тоже ждали десятилетия. Теперь этот обход водители называют самым комфортным участком трассы Р-351.

Правда, чтобы до него добраться, придется еще пару десятков километров ехать по дорожной "стройплощадке", где параллельно с потоком автомобилей по соседней полосе шеренгами идут асфальтоукладчики и дорожные катки. Похожая картина - до самой границы с Тюменской областью: работы по расширению проезжей части с двух до четырех полос ведутся на протяжении почти 133 километров. Уже построены девять путепроводов и семь мостов, на многих участках установлены опоры освещения.

А вот надземные пешеходные переходы пока редкость. Мы не увидели ни одного такого объекта, но, как показывает опыт реконструкции Пермского тракта, работы по обустройству дорожной инфраструктуры продолжаются даже после открытия магистрали для полноценного движения. И могут растянуться на год, а то и на два.