Внедорожник Tank 300 еще раз обновлен

Бренд Tank готовится представить вновь модернизированный младший вездеход. Модель изменилась внешне. Кроме того, у нее появились удлиненная версия и бензиновый мотор V6.

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Именно с этого рамника и началась история марки Tank. Напомним, концерн Great Wall представил автомобиль в 2020 году как Wey Tank 300. Однако модель оказалась настолько популярной, что в итоге Tank превратили в самостоятельный бренд для внедорожников. С тех пор линейку пополнили еще три SUV с индексами 400, 500 и 700. В прошлом году младший вездеход на родине обновили – тогда ему переделали салон и отрядили дизельный мотор. Но в 2026-м продажи Tank 300 в Китае снижаются, хотя он и остается бестселлером марки. По данным BestSellingCarsBlog, с января по май реализовано 20 792 шт., что на 31% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. На этом фоне Tank 300 вновь модернизировали – опубликованы первые официальные фото.

На этот раз переделали внешность. У всех версий появилась новая радиаторная решетка в сетку и с крупной надписью Tank вместо эмблемы. Более дорогие варианты – это еще более массивные бамперы и автопилот с лидаром над лобовым стеклом. Внутри установили новый руль, в остальном интерьер не изменился.

Сертификат Tank 300 с новым обвесом уже внесли в базу Минпрома КНР. Согласно ему, длина такого внедорожника равна 4886 мм, ширина – 1984 мм, высота – 1960 мм, колесная база – 3010 мм. А вот изменились ли размеры базовой версии – пока неизвестно. Габариты дореформенного Tank 300 для Китая: 4750/1930/1903 мм, расстояние между осями – 2750 мм.

Главная техническая обновка «традиционного» вездехода – бензиновый битурбированный мотор V6 3.0 с «мягкогибридным» 48-вольтовым довеском. Двигатель выдает 360 л.с. Китайцы еще пишут, что отдача базовой бензиновой турбочетверки 2.0 выросла с 220 до 238 л.с. В строю остался и турбодизель 2.4 (186 л.с.). Коробка одна на всех – девятиступенчатый автомат.

В Китае младший внедорожник также бывает в виде подзаряжаемого гибрида с установкой Hi4-T с бензиновым турбомотором 2.0, одним электродвигателем и батареей емкостью примерно 37 кВт*ч. Суммарная отдача – 422 л.с. По предварительным данным, наряду с Tank 300 Hi4-T на родине еще предложат новый гибрид Tank 300 Hi4-Z, у него уже два электродвигателя и батарея емкостью 60 кВт*ч. При этом вне зависимости от исполнения внедорожник по умолчанию имеет полный привод.

Все подробности об обновленном Tank 300 для КНР узнаем на следующей неделе. Что же касается России, то у нас в прошлом году внедорожник обновился по собственной программе. А месяц назад было объявлено о том, что Tank 300 прописался на калининградском заводе Автотор.