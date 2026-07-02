Navio показала, как беспилотный автомобиль проходит сложный маршрут по Москве

Navio показала видео реальной поездки беспилотного автомобиля по Москве. На первый взгляд это еще один ролик о технологиях автономного вождения. Но самая показательная сцена в нем не про скорость и не про эффектный маневр. В один из моментов ИИ-водитель сталкивается с нестандартной ситуацией и запрашивает подтверждение у телеоператора.

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Для города это важная деталь. В Москве машине мало аккуратно держаться разметки. Нужно учитывать такси, курьеров, пешеходов, велосипедистов, припаркованные автомобили и водителей, которые могут изменить решение в последний момент. Поэтому автономное вождение здесь проверяется не на идеальной дороге, а в обычной городской суете.

На опубликованных кадрах автомобиль Navio движется в плотном потоке. Он объезжает медленного курьера, реагирует на машину, остановившуюся с нарушением ПДД, встраивается при проезде перекрестка и учитывает позднее перестроение такси на дублер. В другом эпизоде система меняет полосу, чтобы объехать препятствие.

Главное в таких сценах — не отдельный маневр, а способность машины читать дорожную обстановку. Город постоянно подбрасывает небольшие, но важные задачи: где-то пешеход выходит перед переходом, где-то велосипедист едет рядом с людьми, где-то машина может выехать с прилегающей территории.

В ролике видно, что автомобиль останавливается перед пешеходом, сохраняет дистанцию и оставляет безопасный интервал там, где участник движения может неожиданно оказаться на траектории. Для беспилотника это не просто набор объектов на экране. Система должна заранее предположить, как может измениться ситуация через несколько секунд.

Самый интересный фрагмент связан с объездом препятствия, когда автомобилю нужно пересечь линию разметки. ИИ-водитель определяет, что внутри своей полосы маневр безопасно выполнить нельзя, и отправляет запрос телеоператору. После подтверждения машина уже самостоятельно объезжает препятствие, контролируя траекторию и обстановку вокруг.

Этот момент выглядит особенно честно. Технология не изображает полную всезнающую самостоятельность. Вместо этого система показывает, что в реальном городе могут быть ситуации, где участие человека на уровне подтверждения пока остается разумной частью безопасности.

Технический директор Navio Павел Савинков сообщил SPEEDME.RU, что город невозможно свести к заранее известному набору сценариев. По его оценке, каждый километр дает новые вводные, а ежедневные поездки позволяют отслеживать, как ИИ-водитель учится работать в плотном трафике.

Такие испытания не похожи на громкие заявления о том, что автопилот уже «лучше человека». Они выглядят спокойнее и потому ближе к реальности. Будущее автономного транспорта будет зависеть не от одного красивого ролика, а от того, насколько уверенно машина справляется с обычными городскими мелочами: внезапным маневром такси, пешеходом у перехода, курьером у края полосы и препятствием, которое приходится объезжать не по учебнику.