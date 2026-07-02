В России открыли продажи красивого кроссовера Peugeot

В РФ начались продажи кроссовера Peugeot. Один из столичных автосалонов сообщил о появлении на российском рынке французского вседорожника под индексом 5008. Как стало известно редакции Quto.ru, автомобиль 2026 года выпуска предложен с единственным «доутильным» двигателем и в двух вариантах окраса кузова: чёрным и белым.

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Размеры модели составляют 4670 х 1855 х 1655 мм в длину, ширину и высоту, дорожный просвет равен 236 мм.

Под капотом машины установлен 1,6-литровый мотор на 150 л. с., работающий в связке с классическим 8-ступенчатым «автоматом» Aisin, привод — передний.

Оснащение включает светодиодную головную оптику, кондиционер, передние и задние датчики парковки, подогрев передних сидений, бесключевой доступ в салон, круиз-контроль, рейлинги на крыше. Салон — только пятиместный.

Цены Peugeot 5008 в России равны 2 950 000 рублей, а сроки поставки составят от 60 до 70 дней.