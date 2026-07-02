В Toyota подтвердили встречи с дилерами в России.

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Японский автоконцерн не бросает российский рынок, несмотря на официальный уход. В пресс-службе «Тойота Мотор» сообщили, что регулярно проводят рабочие встречи с дилерами – обсуждают стратегию, философию бренда и вопросы сервиса.

Как пояснили в компании, на таких конференциях речь идет, в том числе, о послепродажном обслуживании Toyota и Lexus. Причем представительство уверяет: все обязательства перед клиентами строго соблюдаются.

«Вместе с официальной дилерской сетью продолжаем выполнять обязательства по гарантии, сервисным кампаниям и регулярному обслуживанию для обеспечения безопасности владельцев автомобилей Toyota и Lexus», – заявили в «Тойота Мотор». Там добавили, что фирма «остается верна своим принципам».

Напомним: поставки и сборка машин в РФ прекратились еще в 2022 году. Сейчас автомобили японского бренда попадают к покупателям только через параллельный импорт. И, судя по цифрам, спрос на них только растет.

За январь-май 2026-го в стране продали 12 717 машин Toyota. Это почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года – плюс 98%. Лидером среди моделей на «сером» рынке остается RAV4.