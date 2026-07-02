Volkswagen рассматривает план сокращения, который затронет почти 100 тысяч рабочих мест по всему миру. Сразу четыре завода, вероятно, закроются — в Ганновере, Цвиккау, Эмдене и Неккарзульме, пишет The European Conservative.

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Одновременно BMW выделила до 1 миллиарда евро на реструктуризацию. По оценкам аналитиков, это приведет к увольнению до 10 тысяч сотрудников и сокращению производства в Европе на 15%.

Mercedes-Benz уже зарегистрировал около 5,5 тысяч добровольных увольнений в Германии и стремится сократить внутренние расходы.

«Гром прогремел не среди ясного неба. Он зрел годами благодаря самодовольству корпораций и ускоренной электрификации в Европе без предварительного обеспечения технологического суверенитета, отечественных аккумуляторов или конкурентоспособной энергии. Почти все эксперты сходятся в том, что это самоубийство, о котором все предупреждали», — сказано в статье.

Ранее стало известно, что попытка подкупить сотрудников автозаправочных станций на фоне ограничений на продажу топлива в России может обернуться уголовной ответственностью для водителей.