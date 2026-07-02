Уникальный 14-местный лимузин Infiniti FX выставили на продажу в РФ

На одном из автомобильных агрегаторов Москвы появилось объявление о продаже уникального Infiniti FX, который претендует на звание единственного в России. Кроссовер, растянутый до лимузина, способен вместить до 12 человек, не считая водителя и переднего пассажира.

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За представленный экземпляр, выпущенный в 2007 году, владелец просит баснословные 4,5 миллиона рублей. Продавец не раскрывает подробностей о происхождении лимузина, лишь утверждает, что он был привезен в столицу из другого города.

Пассажирская часть автомобиля оснащена новыми подъемными дверями, а интерьер выполнен из алькантары с лазерной подсветкой и оборудован кулерами для льда и барной стойкой с набором посуды.

Под капотом Infiniti установлен штатный для FX этого поколения двигатель VQ35DE объемом 3,5 литра и мощностью 280 лошадиных сил, работающий в сочетании с автоматической коробкой передач. Пробег автомобиля составляет 117 тысяч километров, и продавец уверяет, что он "родной".

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в РФ на продажу выставили 18-летний внедорожник Toyota без пробега.