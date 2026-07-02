В Сочи могут полностью запретить езду на электросамокатах

Мэр Сочи Андрей Прошунин сегодня заявил, что в городе рассматривается возможность полного запрета использования средств индивидуальной мобильности. Основанием стала тревожная статистика: с начала года количество происшествий с участием СИМ выросло на 75 процентов, причем травмы регулярно получают несовершеннолетние.

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Глава курорта в своем канале на платформе MAX написал, что власти понимают интересы бизнеса и намерены выработать сбалансированную модель регулирования совместно с собственниками дорог и общественных пространств. Она может предусматривать как дополнительные ограничения, так и полный запрет, если такую позицию поддержат жители.

В ближайшее время на публичной платформе запустят открытый опрос, чтобы каждый сочинец мог высказать свою точку зрения. Прошунин подчеркнул, что такие решения должны приниматься с учётом мнения людей и реальной ситуации на улицах, а общая задача - обеспечить безопасность и комфорт всех, кто живёт и отдыхает в Сочи.

К средствам индивидуальной мобильности относятся: электросамокаты, моноколоеса, гироскутеры, сигвеи и прочие устройства.

"РГ" уже писала, что Краснодарский край продолжает удерживать одно из лидирующих мест в России по количеству дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов. Год назад регион занимал вторую строчку в этом печальном рейтинге: тогда за 12 месяцев было зафиксировано 198 аварий с участием средств индивидуальной мобильности и электросамокатов, в которых пострадали 202 человека и пятеро погибли.

Негативная тенденция сохраняется и в этом году. Согласно официальным данным об аварийности за январь-апрель 2026 года, Кубань с 56 ДТП с участием самокатчиков по-прежнему занимает второе место в стране, уступая первенство в антирейтинге лишь Москве.