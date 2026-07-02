Детские забавы обошлись владельцу Ferrari в круглую сумму

Владелец красного Ferrari 488 GTB из Китая вернулся из командировки и обнаружил, что за время его отсутствия суперкар превратился в детскую горку. Четверо находчивых мальчиков младше десяти лет нашли применение оставленному без присмотра автомобилю, пишет Carscoops.

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Записи камер наблюдения, позже распространившиеся в местных социальных сетях, зафиксировали, как дети «присвоили» машину. Сначала они полежали на лобовом стекле, перелезли на крышу, а затем съезжали по заднему стеклу, как с горки. В какой-то момент их привлек открывшийся под стеклом восьмицилиндровый V-образный двигатель, а позже мальчики «рисовали» по кузову длинными бамбуковыми палками.

Осмотрев автомобиль после возвращения, хозяин увидел глубокие царапины на капоте, крыше, крыльях, задних фонарях и стеклах, а также треснувший передний бампер. По его признанию, он, будучи отцом, сначала попытался отнестись к ситуации с пониманием.

Автовладелец не стал обращаться к официальному дилеру Ferrari, где ремонт, по его подсчетам, превысил бы сто тысяч юаней (около 1,2 миллиона рублей). Вместо этого он выбрал независимые мастерские и неоригинальные запчасти. Восстановление обошлось в 29 360 юаней (около 337 тысяч рублей).

Чеки он отнес в полицейский участок. Там состоялись две встречи с родителями виновников, но те согласились выплатить лишь пять тысяч юаней (примерно 57 тысяч рублей) и не привели детей, чтобы те извинились. После этого владелец суперкара отказался от переговоров и подал гражданский иск, требуя возмещения всей суммы ущерба.

Китайское законодательство освобождает детей младше 14 лет от административного ареста, поэтому единственным способом привлечь к ответственности их законных опекунов остается гражданский суд.

Ferrari 488 GTB оснащен двигателем V8 с двойным турбонаддувом, мощность которого составляет 661 лошадиную силу (492 киловатта). Модель производилась с 2015 по 2020 год. Владелец рассказал, что приобрел автомобиль новым за 3,6 миллиона юаней (более 40 миллионов рублей) и до этого случая ни разу его не повредил.

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