Кроссовер Soueast S06 начнут выпускать в Санкт-Петербурге под брендом Votour

Холдинг "АГР" готовится начать производство кроссовера на базе Soueast S06. Новинку сертифицируют в России под брендом Votour, выяснили "Китайские автомобили".

© Российская Газета

Сборкой новинки займется бывший завод Hyundai в Сестрорецке (Санкт-Петербург). С большой степенью вероятности на старте продаж новинка Votour будет отличаться от Soueast S06 лишь иными логотипами. В дальнейшем ожидается наращивание уровня локализации.

Продажи Soueast S06 начались в России в начала апреля. Модель предложили по цене от 3 099 000 рублей за переднеприводную версию. Полноприводный вариант оценивается в 3 479 000 рублей.

В настоящее время Soueast S06 собирают в Калининграде на заводе "Автотор". Кроме того, ОТТС на модель получена и для сборки на заводе "СарыаркаАвтоПром" в Костанае (Казахстан).

Автомобиль представлен в двух модификациях: с передним и полным приводом. Базовая версия оснащена 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 147 л.с. Машина получила шестиступенчатый "робот" и передний привод.

Кроссовер с четырьмя ведущими колесами оснащен более мощным 1,6-литровым двигателем с отдачей 186 л.с.

Ранее "РГ" писала о том, что Jetour T1 и T2 начнут собирать в Калининграде по полному циклу.