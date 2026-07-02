В Зауралье разрешили наливать бензин в канистры до 10 литров. Об этом сообщил замгубернатора по экономической политике Сергей Гаврин.

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«Хотелось бы заострить внимание на ограничениях по заправке в так называемые канистры. Ограничения действуют до 10 литров бензина на территории субъекта», – рассказал Гаврин.

Он отметил, что в регионе ежедневно проводятся оперативные штабы с участием мэров, УФАС, прокуратуры и представителей АЗС. По словам замгубернатора, поставки топлива идут своевременно. При этом каждый день на заправки выезжает межотраслевая рабочая группа, в которую входят представители антимонопольной службы, УМВД, департамента экономического развития и налоговой службы. Специалисты проверяют стоимость бензина и выполнение ограничительных мер. Все АЗС, где обнаружили нарушения, получают предостережение.

Сергей Гаврин также напомнил, что на территории Зауралья продолжают действовать ограничения, введенные 24 июня, чтобы избежать спекуляции и ажиотажного спроса. Так, автомобиль в населенных пунктах можно заправить максимум на 40 литров бензина и 80 литров дизельного топлива. На АЗС, расположенных на трассах, ограничения действуют в количестве до 40 литров бензина и до 200 литров дизеля.

Сегодня Свердловскстат сообщал, что в Курганской области резко подрожало топливо. Так, бензин марки АИ-92 вырос в цене за неделю на 4,26%, марки АИ-95 – на 4,73%, марки АИ-98 и выше – на 1,88%, а дизель – на 2,52%.