Бренд Volga увеличил дилерскую сеть до 40 центров

Автомобили марки Volga, продажи которых стартовали 19 июня 2026 года, продолжают активно наращивать присутствие на российском рынке.

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По состоянию на 1 июля модельный ряд бренда представлен уже в 40 официальных дилерских центрах, расположенных в 20 городах страны. Об этом сообщает пресс-служба бренда. На первом этапе шоурумы марки открылись в крупнейших российских мегаполисах, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Краснодар, Волгоград, Воронеж, Уфа и Тюмень. Все дилерские центры работают по единым стандартам и предлагают полный цикл услуг, включая тест-драйвы, гарантийное обслуживание, трейд-ин и финансовые программы.

На данный момент на российском рынке бренд предлагает три модели, построенные на современной модульной платформе D‑класса. Линейка включает бизнес-седан VOLGA C50, универсальный кроссовер VOLGA K40 и флагманский кроссовер VOLGA K50.

Стартовая цена на базовый кроссовер VOLGA K40 составляет 2 749 000 рублей. Бизнес-седан VOLGA C50 обойдется покупателям минимум в 2 899 000 рублей, а за флагманский VOLGA K50 дилеры просят от 4 199 000 рублей.

Все автомобили адаптированы к российским условиям эксплуатации и уже в базовом оснащении получают «зимний пакет». На все модели линейки действует гарантия сроком на пять лет или до 150 тысяч километров пробега.