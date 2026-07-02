Бренд Volga увеличил дилерскую сеть до 40 центров за две недели продаж
Автомобили марки Volga, продажи которых стартовали 19 июня 2026 года, продолжают активно наращивать присутствие на российском рынке.
По состоянию на 1 июля модельный ряд бренда представлен уже в 40 официальных дилерских центрах, расположенных в 20 городах страны. Об этом сообщает пресс-служба бренда. На первом этапе шоурумы марки открылись в крупнейших российских мегаполисах, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Краснодар, Волгоград, Воронеж, Уфа и Тюмень. Все дилерские центры работают по единым стандартам и предлагают полный цикл услуг, включая тест-драйвы, гарантийное обслуживание, трейд-ин и финансовые программы.
На данный момент на российском рынке бренд предлагает три модели, построенные на современной модульной платформе D‑класса. Линейка включает бизнес-седан VOLGA C50, универсальный кроссовер VOLGA K40 и флагманский кроссовер VOLGA K50.
Стартовая цена на базовый кроссовер VOLGA K40 составляет 2 749 000 рублей. Бизнес-седан VOLGA C50 обойдется покупателям минимум в 2 899 000 рублей, а за флагманский VOLGA K50 дилеры просят от 4 199 000 рублей.
Все автомобили адаптированы к российским условиям эксплуатации и уже в базовом оснащении получают «зимний пакет». На все модели линейки действует гарантия сроком на пять лет или до 150 тысяч километров пробега.