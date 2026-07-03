В Китае запретят продавать автомобили с неполноценным автопилотом

В Китае готовят радикальные изменения в регулирование беспилотных систем автомобилей. На сайте Министерства промышленности и информационных технологий Китая обнародован документ "Интеллектуальные подключенные транспортные средства", подготавливающий введение новых обязательных стандартов для систем автономного вождения легковых и коммерческих автомобилей категорий M и N, представленных на рынке КНР, пишет autohome.com.cn.

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Речь идет прежде всего о наведении порядка в используемой терминологии. Дело в том, что различные автопроизводители весьма вольно оперируют понятиями "автономное вождение", "беспилотник", "автономный транспорт" и так далее. В соответствии с готовящейся к внедрению норме автопроизводители, представленные на китайском рынке, должны будут указывать уровень автономности машин исключительно по классификации SAE. Этот общепринятый международный стандарт описывает, насколько система способна взять на себя управление автомобилем.

На сегодня предусмотрено пять уровней SAE. При уровне 0 автоматизация управления отсутствует. При уровне 1 система берет на себя какую-то одну функцию - например, автоматически регулирует скорость и торможение (например, адаптивный круиз-контроль). При уровне 2 (частичная автоматизация) автомобиль может одновременно управлять несколькими функциями (и удержанием в полосе, и ускорением/торможением), но водитель обязан постоянно следить за дорожной ситуацией. При уровне 3 система сама управляет автомобилем в определенных условиях (например, на автомагистрали). При уровне 4 (высокая автоматизация) от водителя не требуется постоянное внимание: он может отвлечься от управления, но должен будет вмешаться в сложной или нестандартной обстановке. Наконец, полный, пятый уровень автоматизации предполагает полное управление автомобилем в любых условиях без какого-либо вмешательства человека. На данный момент ни одна коммерческая система не достигла пятого уровня.

Кроме того, предписана обязательная установка системы записи данных автономного вождения (DSSAD), по сути, "черного ящика" автономного автомобиля. Такими устройствами планируется в обязательном порядке оснащать автомобили с автопилотом уровней L3 и L4. Нововведение не затронет системы автоматической парковки (APS).

Одновременно с этим готовящийся национальный стандарт обязывает автопроизводителей внедрять так называемый контроль рисков на протяжении всего жизненного цикла разработки беспилотных систем. Речь идет о регулярном отслеживании корректности работы и при необходимости доработки таких систем.

Новые обязательные требования к системам автопилотирования планируется ввести в действие в Китае к 1 июля 2027 года. Для уже выпускаемых моделей, которые ранее получили сертификацию, предусмотрена годовая отсрочка. Как говорят специалисты, цель новых требований министерства промышленности Китая - ограничить использование в стране автотранспорта, в котором автопилот используется как маркетинговая уловка.

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