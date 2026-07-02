Универсал Subaru Levorg Layback с другими дизайном и начинкой: продажи начались

Компания Subaru вывела на домашний рынок гибридную версию кросс-универсала Levorg Layback. Новинка предложена в двух вариантах исполнения, вдобавок предусмотрено несколько опциональных дизайн-пакетов.

Модернизированные чисто бензиновые универсал Subaru Levorg и его «внедорожная» версия Levorg Layback с собственным обликом были представлены в Японии в начале июня. Тогда же марка анонсировала гибридную модификацию S:HEV для «кроссовера». «Традиционные» машины поступили в продажу сразу после презентации. А теперь к заказу стал доступен и бензоэлектрический Levorg Layback S:HEV.

Силовая установка у гибридного универсала такая же, как у аналогичных исполнений Subaru Crosstrek и Subaru Forester. Она состоит из бензинового атмосферника 2.5 (160 л.с.), стартер-генератора, тягового электромотора (120 л.с.) и скромной батареи на 1,1 кВт*ч. Все версии Levorg по умолчанию имеют полный привод. В Subaru еще заявили о том, что гибриду перенастроили подвеску и рулевое управление.

Subaru Levorg Layback S:HEV тоже получил оригинальную внешность. У гибридной пятидверки новые радиаторная решетка, фары и передний бампер, а с капота убрали воздухозаборник. Новинка доступна в двух комплектациях – Premium Black EX и Premium EX. Первая (она же базовая), как несложно догадаться, отличается черным декором. За доплату еще предусмотрено несколько дизайн-пакетов, с ними можно поменять обвес или решетку. Внутри же все машины семейства Levorg в целом повторяют друг друга.

Длина гибрида равна 4735 мм против 4770 мм у «традиционного» Subaru Levorg Layback, высота уменьшена на 20 мм до 1550 мм. Колесную базу, наоборот, растянули на 5 мм – теперь 2675 мм. Дорожный просвет стал меньше – 180 мм вместо 200 мм у «кроссовера» только с ДВС. Объем багажника не изменился – 429 литров (с учетом «подполья»).

В список стандартного оборудования Subaru Levorg Layback S:HEV входят: светодиодная оптика, 18-дюймовые диски, электропривод багажной двери с функцией бесконтактного открывания, обивка из кожи Nappa, виртуальная приборка на 12,3 дюйма, мультимедийная система с вертикальным планшетом диагональю 11,6 дюйма, подогрев руля и кресел. Разумеется, есть и комплекс водительских ассистентов EyeSight. Топ-версия – это еще аудиосистема Harman Kardon (опция для базового гибрида). В качестве опции можно заказать дополнительную розетку в багажник.

Гибридный полноприводный универсал Subaru Levorg Layback S:HEV оценили в 4 246 000 – 4 521 000 йен, что эквивалентно примерно 2,04 млн – 2,17 млн рублей по текущему курсу. Посвежевшие «традиционные» Subaru Levorg и Levorg Layback с бензиновым турбомотором 1.8 (177 л.с.) стоят от 3 630 000 и от 4 059 000 йен соответственно (1,75 млн и 1,95 млн рублей).