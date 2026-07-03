В Новороссийске на АЗС закончился бензин

В Новороссийске временно прекратилась розничная продажа бензина на автозаправочных станциях общего пользования. По данным Муниципального центра управления, заправить автомобиль бензином сейчас можно только по специальным корпоративным топливным картам.

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Для обычных водителей свободный отпуск бензина на АЗС города на данный момент недоступен. При этом дизельное топливо в Новороссийске еще остается в продаже, но в ограниченном количестве — его можно приобрести только на восьми автозаправочных станциях.

В МЦУ Новороссийска предупредили, что ситуация связана с общими логистическими перестройками поставок нефтепродуктов в Краснодарском крае. Горожанам предложили следить за актуальной информацией о наличии топлива на специальной онлайн-карте.

На фоне топливного кризиса новороссийцы теперь фактически остались без свободной продажи бензина на АЗС, а дизель продается лишь точечно. Для многих водителей это означает новые круги поиска топлива по городу и очередное усложнение поездок.

Ранее «Новая Кубань» сообщала, что власти Краснодарского края вводят новые меры на фоне топливного кризиса.