В Новороссийске на АЗС закончился бензин: где еще можно заправиться
В Новороссийске временно прекратилась розничная продажа бензина на автозаправочных станциях общего пользования. По данным Муниципального центра управления, заправить автомобиль бензином сейчас можно только по специальным корпоративным топливным картам.
Для обычных водителей свободный отпуск бензина на АЗС города на данный момент недоступен. При этом дизельное топливо в Новороссийске еще остается в продаже, но в ограниченном количестве — его можно приобрести только на восьми автозаправочных станциях.
В МЦУ Новороссийска предупредили, что ситуация связана с общими логистическими перестройками поставок нефтепродуктов в Краснодарском крае. Горожанам предложили следить за актуальной информацией о наличии топлива на специальной онлайн-карте.
На фоне топливного кризиса новороссийцы теперь фактически остались без свободной продажи бензина на АЗС, а дизель продается лишь точечно. Для многих водителей это означает новые круги поиска топлива по городу и очередное усложнение поездок.
Ранее «Новая Кубань» сообщала, что власти Краснодарского края вводят новые меры на фоне топливного кризиса.