В Сочи откроется испытательный полигон для беспилотных машин

На федеральной территории "Сириус" планируется создание испытательного комплекса для беспилотных транспортных средств, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Новый полигон станет площадкой для полного цикла разработки машин - от концепта до сертификации и вывода на рынок.

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Особенностью площадки станет его мультисредовая направленность. Здесь можно будет тестировать технику для работы на земле, воде и в воздухе. Кроме того, на территории будут готовить профильных специалистов, включая операторов и инженеров-испытателей.

Мягкий климат и разнообразный ландшафт региона позволят компаниям-разработчикам проводить испытания круглый год и в различных условиях. Это значительно ускорит процесс тестирования и внедрения новых технологий.

Создание полигона является частью масштабной программы развития транспортной инфраструктуры "Сириуса" до 2030 года. Проект планируется реализовать до конца десятилетия при поддержке столичных властей на базе инновационного центра "Сириус". Подписание стратегического соглашения об этом состоялось на ПМЭФ-2026 между мэром Москвы Сергеем Собяниным и председателем совета федеральной территории Еленой Шмелевой.

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