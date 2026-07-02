Vojenská 3tunová Speciální: в продаже появился редкий грузовой вездеход из Чехословакии

В России продают полноприводный грузовик забытой марки Praga. В республике Башкортостан на продажу выставлен автодом на базе полноприводного грузовика V3S чехословацкой марки Praga. Индекс V3S расшифровывается Vojenská 3tunová Speciální, то есть «специальный военный автомобиль грузоподъёмностью 3 тонны».

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При движении по асфальту допускается перевозить 5,3, а на коротком плече — 6,2 тонны груза. Потенциальному покупателю важно знать, что двигаться продолжительное время по хорошим дорогам разрешается со скоростью не более 50 км/ч.

С 1953 по 1985 было выпущено 61 646 экземпляров V3S. Все они оснащались 6-цилиндровыми дизелями воздушного охлаждения отдачей 98 л.с. Так как мотор располагается под кабинным модулем, создатели машины сделали капот максимально коротким.

Экземпляр, который выставлен на продажу, стоит 550 тыс. рублей. Его металлический кунг оборудован под жилой отсек: внутри имеются кровати, встроенный шкаф, телевизор и кондиционер. Продавец отмечает, что грузовик стоит на учёте ГИБДД.