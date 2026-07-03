Татарстан выделили в числе лидеров интеллектуальных транспортных систем

В частности, на территории особой экономической зоны «Алабуга» апробируются различные элементы «умной» транспортной системы

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В Татарстане в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» продолжается реализация мер по повышению безопасности дорожного движения и модернизации дорожной инфраструктуры. Республика входит в число регионов-лидеров по внедрению интеллектуальных транспортных систем.

Как сообщил заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Радик Фаразутдинов, Татарстан наряду с Ярославской областью демонстрирует высокий уровень развития ИТС. В частности, на территории особой экономической зоны «Алабуга» апробируются различные элементы «умной» транспортной системы, которые позволяют автоматизировать управление дорожным движением и повысить его безопасность.

В целом по стране в рамках нацпроекта реализуется комплекс мер, включая обновление дорожной разметки и знаков, установку ограждений, модернизацию освещения и развитие пешеходной инфраструктуры. Эти решения направлены на снижение аварийности и формирование более безопасной городской среды.

Интеллектуальные системы уже внедрены в 58 субъектах и 66 городах России. Они позволяют регулировать работу светофоров в зависимости от дорожной ситуации, информировать водителей о дорожных условиях и помогать экстренным службам. Одной из ключевых целей нацпроекта является снижение смертности в результате ДТП в полтора раза к 2030 году и в два раза к 2036 году по сравнению с уровнем 2023 года.

Напомним, что ранее более 1,5 тыс. детекторов мониторинга транспортных потоков установили на дорогах Татарстана. Республика с 2020 года участвует в реализации мероприятий по внедрению интеллектуальных транспортных систем.