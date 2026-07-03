BMW готовит крупный необычный кроссовер, не похожий на остальные модели

Появились шпионские фото с испытаний нового кроссовера BMW iX7 2027 года.

© За рулем

Баварский автогигант продолжает эксперименты с внешностью своих машин, и флагманский электрический кроссовер iX7 оказался совсем не похож на своих собратьев по линейке Neue Klasse. Например, текущий X5 пятого поколения уже получил узнаваемые черты этой стилистики. А вот iX7 сделали иначе.

Дизайнеры применили двухъярусную головную оптику: сверху – тонкие полоски дневных ходовых огней, а ниже расположен блок с основными фарами. Решетка радиатора у этой модели заметно больше, чем у новейшего iX5. Зато воздухозаборник внизу переднего бампера сделали компактным.

Корма автомобиля радует глаз раздельными фонарями, соединенными горизонтальными светодиодными лентами. Над задним стеклом инженеры установили массивное антикрыло. Замеченный на тестах прототип был обут в 22-дюймовые колеса.

Испанское издание motor.es, опубликовавшее свежие шпионские снимки, раскрыло детали интерьера новинки. Внутри установят гигантский 17,9-дюймовый сенсорный дисплей, а для переднего пассажира предусмотрят отдельный 14,6-дюймовый тачскрин. Уже в базовой комплектации машина получит электрические доводчики дверей.

Все кресла iX7 будут оснащены электроприводом, подогревом, массажем и вентиляцией. Производитель планирует выпускать кроссовер в трех вариантах компоновки – на 5, 6 и 7 мест.

Официальная премьера модели намечена на 2027 год. По слухам, силовая установка будет состоять из двух электродвигателей суммарной мощностью свыше 600 лошадиных сил.

Ранее «За рулем» сравнивал новый кроссовер с моделью дешевле.