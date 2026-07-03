Госавтоинспекции исполняется 90 лет

Госавтоинспекция обнародовала статистику аварийности за пять месяцев этого года. Количество аварий, пострадавших и погибших в них снижается. Причем такое снижение наблюдается уже 19 лет подряд. Кстати, сегодня 90 лет со дня создания этой службы. Как удается обеспечивать безопасность на дорогах?

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Всего с января по май зафиксировано 42 155 ДТП. Это на 5,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В них погибло 4 136 человек, что на 9,8% меньше. Ранено 52 779 человека, что на 5,1% меньше.

Снижения наблюдаются по всем основным видам ДТП. Меньше аварий из-за выезда на встречную полосу на 10,9%. Меньше наездов на пешеходов на 7,3%. Причем количество погибших пешеходов снизилось на 22,7%. Значительно меньше стало аварий с нетрезвыми водителями - на 29,4%. А число погибших в таких ДТП снизилось на 40,4%.

Этого удалось добиться на фоне постоянного роста автопарка. Даже не смотря на резкий рост стоимости автомобилей, начавшийся в 2022 году, и в связи с этим падением их продаж, парк продолжал расти. Пусть и более медленными темпами.

За последние 20 лет технологии активно развиваются, в том числе и для обеспечения порядка на дорогах. Первые комплексы фотовидеофиксации появились еще в1996 году. И скромно фиксировали превышение скорости. Сейчас они распознают до 57 составов правонарушений. Эффективность систем фотовидеофиксации в снижении аварийности доказана и подтверждается статистическими данными и исследованиями: в местах установки комплексов фотовидеофиксации число ДТП и количество раненых снижается в два раза, а число погибших - в три раза.

Даже сам автомобиль ДПС - это своеобразный кабинет на колесах. Раньше, когда инспектор останавливал водителя, как он проверял документы? Запрашивал по рации дежурного. Сейчас в машине автоматизированное рабочее место инспектора. В него входят компьютер, планшет и мобильный принтер. Планшет можно назвать вторым табельным оружием. С помощью него сотрудник ГИБДД может установить любую необходимую информацию как о водителе, так и об автомобиле. Вплоть до того, что посмотреть на экране фото того человека, которому выдавались права.

Эта техника позволяет быстро оформлять ДТП. Раньше все оформлялось вручную на бланках, и на оформление мелкой аварии уходил час, то сейчас на это уходит максимум 40 минут. 90% служебной документации оформляется именно на этом автоматизированном рабочем месте.

Второй прибор, которым оснащены патрульные машины - стационарный автоматический программный комплекс. Это устройство позволяет мониторить транспортный поток не только когда автомобиль стоит на месте, но и во время движения. Оно считывает номера машин, сверяется с базами данных. Если какой-то транспорт на дороге в розыске, система подаст сигнал и выделит на мониторе подозреваемую машину. Остается только догнать, остановить и проверить.

Несколько лет назад у нас планировалось повсеместно устанавливать на патрульные машины балки, которые не только мигают спецсигналами, но и следят за поток, причем на 360 градусов вокруг машины. И также выявляют тех, кто в розыске, а также нарушителей. Все это позволяет эффективно контролировать движение и выявлять нарушителей. Но ни одним надзором занимается Госавтоинспекция. Для обеспечения необходимо, чтобы люди знали и соблюдали правила, вели себя ответственно. Поэтому проводятся социальные кампании, направленные на привлечение внимания к проблеме аварийности: снимаются социальные ролики, размещаются баннеры вдоль дорог. Инспекторы ведут радиоэфиры, разбирают типичные ошибки и причины ДТП, а также проводят уроки в школах и садах, общаются с водителями, пассажирами и пешеходами. Сейчас, как раз стартовала социальная кампания "Продвижение безопасности", которая нацелена на то, чтобы снизить количество происшествий на перекрестках.

Но пять месяцев показали, что проблем еще остается много. Так за этот период в полтора раза (+47,5%) увеличилось число погибших из-за нарушений правил обгона. Также в полтора раза (+52,5%) выросло количество ДТП из-за выезда на встречную полосу там, где это запрещено. На 14,3% увеличилось число аварий с пострадавшими велосипедистами. Причем на 21,3% выросло количество аварий с детьми-велосипедистами. На треть (+31,8%) возросло число количество ДТП с участием электросамокатов и прочих средств индивидуальной мобильности. На 8,3% увеличилось число аварий по вине водителей автобусов.

Задачи перед Госавтоинспекцией стоят не простые. За 90 лет много чего изменилось. Сама служба два раза меняла свое название. Много раз менялись правила дорожного движения. Несколько раз менялся всем так знакомый жезл, менялась форма, но содержание оставалось неизменным. А именно обеспечение безопасности и сохранение жизней на дорогах.

Так что если вдруг вас остановит на дороге инспектор, не забудьте поздравить его с юбилеем службы.