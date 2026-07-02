Распродано все: самый уродливый Ferrari вызвал ажиотаж среди китайцев

Китайцы раскупили весь тираж нового Ferrari, который европейцы назвали ужасным. Весь тираж электрокаров Ferrari Luce, предназначенный для китайского рынка, оказался распродан за несколько дней. Как отмечает издание CarNewsChina, для КНР смогли выделить квоту из 88 батарейных суперкаров, притом стоимость каждого составит 4 млн юаней (45 млн рублей).

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За оформление кузова Ferrari Luce отвечала калифорнийская дизайн-студия LoveFrom, которую возглавляют выходцы из корпорации Apple Джони Айв и Марк Ньюсон.

Длина автомобиля — 5026 мм, ширина — 1999 мм, высота — 1544 мм, а размер колёсной базы — 2960 мм. Лифтбек оснащён четырьмя электромоторами общей отдачей 1050 л.с. и 990 Н·м.

Ранее новый электрический Ferrari вызвал резкую критику со стороны вице-премьера Италии и бывшего гендиректора Ferrari — оба высказались негативно вскоре после презентации модели.

Так, бывший глава Ferrari Лука ди Монтедземоло заявил: высказажи он всё, что думает на самом деле, это навредило бы компании. По его словам, Ferrari рискует разрушить свою легенду.