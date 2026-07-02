Правительство разрешило оборот бензина стандарта «Евро-3» до конца года

Правительство России разрешило оборот бензина, соответствующего стандартам «Евро-3». Соответствующее постановление, вступающее в силу со дня опубликования, размещено на официальном интернет-портале правовой информации в четверг, 2 июля.

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Так, ряду НПЗ разрешается выпуск в обращение «автомобильного бензина экологического класса К5 с массовой долей серы не более 150 миллиграммов на килограмм, объемной долей ароматических углеводородов не более 42 процентов, монометиланилина не более 1 процента, оксигенатов (этанола) не более 5 процентов и (или) дизельного топлива экологического класса К5 с массовой долей серы не более 350 миллиграммов на килограмм».

Отмечается, что данная мера принята для повышения надежности топливообеспечения в России.

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