На Chevrolet, способный разгоняться до 322 км/ч, установили ультранизкую цену

Мощный Chevrolet Corvette будут продавать вчетверо дешевле, чем Porsche 911 Turbo S. Концерн General Motors обновил базовую модификацию спорткара Chevrolet Corvette Stingray. Отныне модель оснащается атмосферным мотором V8 новой серии LS6, который, имея 6,7 литра рабочего объёма, выдаёт 542 л.с. и 705 Нм. Показатели прежнего двигателя V8 6.2 LT2 — 497 л.с. и 630 Нм.

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С более мощным мотором максимальная скорость Chevrolet Corvette Stingray выросла на 6 миль/ч, достигнув отметки «200 миль/ч» — это 322 км/ч. До 60 миль/ч (97 км/ч) новинка ускоряется за 2,8 с.

Стоимость автомобиля 2027 модельного года составляет 74 тыс. долларов, что равнозначно 5,7 млн рублей. Это вчетверо дешевле, чем американские дилеры просят за Porsche 911 Turbo S.

Столь низкая для такой быстрой машины цена должна привлечь новых покупателей: в этом бюджете споркар просто не имеет прямых конкурентов.