Идет подготовка к дебюту 5-местного Zeekr 9x

Компания Zeekr готовится представить новую модификацию своего популярного кроссовера 9X. Вместо привычных шести кресел в салоне появится пятиместный вариант.

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По данным Autohome, прием предзаказов стартует 8 июля. Пока официальных изображений новинки нет, но кроссовер в камуфляже уже попал в объективы шпионских фотокамер.

Изменения в конструкции кроссовера обещают значительное увеличение пространства для задних пассажиров и дополнительный объем багажника. При этом, по всей видимости, Zeekr 9X сохранит свою актуальную моторную гамму и архитектуру передней части.

Как сообщает CarNewsChina, автомобиль с момента дебюта уже успел завоевать популярность на рынке. В июне он стал лидером своего сегмента, а каждая третья продажа среди вседорожников стоимостью более 500 тысяч юаней пришлась именно на эту модель. Благодаря высокому спросу, бренд смог значительно увеличить свои продажи: в июне было реализовано более 35 тысяч автомобилей, что на 110% больше, чем годом ранее.

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