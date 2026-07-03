В Новосибирской области выделили часы для заправки служб и сельхозтехники

Временные интервалы с трех до пяти утра ежедневно выделены для заправки машин коммунальных, экстренных служб, скорой помощи и сельхозтехники на АЗС "Газпромнефти" в Новосибирской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

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"<…> Одним из решений сегодняшнего заседания [оперативного] штаба было организовать заправку всех коммунальных и специальных служб с 3 до 5 утра на всех автозаправочных станциях сети "Газпромнефти". Просим отнестись с пониманием, ведь это необходимо для жизнеобеспечения города и всей Новосибирской области. Также, поскольку скорые помощи работают в круглосуточном режиме, просим автовладельцев пропускать машины скорой помощи вне очереди", - сообщил замгубернатора Олег Клемешов, его цитирует пресс-служба правительства.

В правительстве добавили, что соблюдение графика поставок бензина в регион сохраняется на ежедневном контроле профильных ведомств.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что власти совместно с нефтяными компаниями подготовили дополнительные предложения по обеспечению топливом внутреннего рынка. Он отметил, что Россия начала использовать топливные запасы, но резервы бензина в стране при этом практически не отличаются от аналогичных прошлогодних показателей. Глава государства также сообщил, что рассматривается необходимость введения полного запрета на экспорт дизельного топлива.