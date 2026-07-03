Специалисты Комплекса городского хозяйства проводят ремонт Нахимовского транспортного тоннеля на юге столицы. Об этом в пятницу, 3 июля, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

— Содержанию инженерных сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта. Проводим ремонт Нахимовского транспортного тоннеля, который расположен на пересечении Варшавского шоссе и Нахимовского проспекта, он связывает районы Нагатино-Садовники и Нагорный, — отметил Петр Бирюков.

Он подчеркнул, что движение транспорта на время ремонта полностью закрывать не будут, запланированы поэтапные перекрытия полос с сохранением движения в каждом направлении.

— В рамках проекта в тоннеле смонтируем новое облицовочное покрытие стен типа «Фронтон» — вначале установим металлический каркас, на который затем будут крепиться облицовочные панели. Такая система улучшает эстетический вид сооружения, позволяет обеспечить необходимую влагостойкость и продлить срок службы конструкций. Общая площадь составит почти 5,7 тысячи квадратных метров, — рассказал Петр Бирюков.

Работы разделены на два этапа, первый этап уже на стадии завершения — ремонт проводится со стороны Коломенского проезда в направлении Нахимовского проспекта, на съезде с Варшавского шоссе (из области) на Нахимовский проспект.

Второй этап затронет участок от Нахимовского проспекта в сторону Коломенского проезда, съезд с Варшавского шоссе (из области) в направлении Коломенского проезда.

Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что за последние 14 лет каждый объект мостового хозяйства столицы прошел различные виды ремонта, что позволило продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов.

1 июля Петр Бирюков сообщил, что специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы отремонтируют Горбатый путепровод на юго-востоке столицы.