Опасное увлечение: как подростки на питбайках становятся угрозой на дорогах

Увлечение питбайками среди несовершеннолетних все чаще оборачивается серьезными проблемами как для юных гонщиков, так и для других участников движения. Подростки, жаждущие порцию адреналина, устраивают рискованные заезды на оживленных трассах. По информации УМВД Тюменской области, ежегодно задерживают порядка тысячи подростков без прав. Если для кого-то итогом таких "покатушек" становится административный штраф, то другим приходится столкнуться с серьезными травмами и участием в уголовных процессах, сообщает aif.ru.

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Питбайки, по своей сути, являются спортивной техникой. Их предназначение - тренировки и заезды на специально оборудованных площадках. Однако подростки нередко выводят их на дороги общего пользования, грубо нарушая безопасность. В ряде регионов в ответ на рост числа подобных инцидентов начали принимать ограничительные меры: в некоторых субъектах уже действует запрет на продажу топлива несовершеннолетним. В Тюменской области аналогичное ограничение планируют ввести с 1 марта 2027 года.

Только за два летних месяца текущего года региональные инспекторы задержали 600 подростков, управлявших мототехникой без прав, среди них оказался даже 10-летний ребенок. Начало летнего сезона в областной столице ознаменовалось серией ДТП с участием юных лихачей. Один из первых инцидентов - столкновение школьника на питбайке с машиной скорой помощи. Спустя несколько дней подросток врезался в легковой автомобиль. Всего с начала лета в регионе зарегистрировано около 40 аварий с участием несовершеннолетних.

Нередко такие происшествия становятся предметом судебных разбирательств, причем исход дел не всегда оказывается очевидным. Суд в первую очередь выясняет, чьи действия нарушили ПДД и непосредственно привели к аварии. Например, в одном из дел суд признал виновной женщину, управлявшую автомобилем Hyundai: она не уступила дорогу подростку на питбайке, в результате чего юноша получил тяжелые травмы. Суд обязал водителя выплатить семье пострадавшего компенсацию в размере 115 тысяч рублей.

Похожий случай рассматривался в Тобольске: 53-летняя Светлана Р. была приговорена к году ограничения свободы из-за аварии. На перекрестке она не предоставила преимущество подростку на питбайке, в результате столкновения юноша несколько дней провел в коме. К счастью, сейчас его состояние стабилизировалось, он идет на поправку. Мать пострадавшего потребовала компенсацию в размере 800 тысяч рублей для сына и 300 тысяч для себя. В итоге с обвиняемой взыскали 1,1 миллиона рублей.

Как поясняет правовед Кырлан Марчел, сам факт выезда несовершеннолетнего на проезжую часть уже является грубым нарушением правил безопасности. Однако судебные процессы по таким делам отличаются повышенной сложностью. Даже если подросток управлял техникой незаконно, это не всегда снимает ответственность с других участников ДТП. Если водитель превысил скорость или не убедился в безопасности маневра, он может быть привлечен к ответственности независимо от неправомерных действий юного гонщика.

С точки зрения закона, возраст подростка играет важную роль. До достижения 16 лет дети фактически не подпадают под действие норм об административной ответственности. После 16 лет подросток уже может нести административное наказание, однако и в этом случае родители нередко оказываются вовлеченными в процесс и им может грозить ответственность. При этом для привлечения родителей к ответственности требуются весомые доказательства их причастности - например, что именно они приобрели технику или осознанно поощряли опасные поездки.

Важно понимать, что назначение компенсации за моральный вред не означает одобрения поведения пострадавшего. Деньги выплачиваются за перенесенные страдания, а не за корректность действий на дороге. Тем не менее суд вправе уменьшить размер выплаты, если будет доказано, что потерпевший сам грубо нарушил ПДД. В отдельных случаях суд может полностью оправдать водителя и возложить ответственность на подростка, либо его родителей, но только при наличии убедительных доказательств. Например, если экспертиза подтвердит, что автомобилист не нарушал правил и технически не мог избежать столкновения, а авария произошла исключительно из-за маневров юного питбайкера.

По словам эксперта, водители редко намеренно игнорируют необходимость уступить дорогу: основная проблема кроется в непонимании подростками базовых принципов дорожного движения. Юные гонщики зачастую не осознают, что такое "слепые зоны", как определяется приоритет проезда, к каким последствиям может привести превышение скорости или резкий маневр. Кроме того, подростки, увлеченные экстримом, оказываются не готовы отвечать за свои поступки - ни в правовом, ни в психологическом плане.