Японский автопроизводитель Honda начал выпуск батарей для стационарных систем хранения энергии (СХЭ) дата-центры вместо того чтобы ставить их в электромобили. Об этом пишет Nikkei Asia.

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Немного предисловии. Honda планировала производить аккумуляторы для своих электромобилей на совместном предприятии с LG Energy Solution в США. Однако три месяца назад компания отменила выпуск сразу трёх электромобилей для американского рынка. Из-за слабого спроса. Теперь те же самые батареи будут поставляться в дата-центры.

Рынок СХЭ бурно за последний год он увеличился на 32%. Даже Tesla, у которой есть только электромобили, зарабатывает на своих аккумуляторных блоках Megapack и Powerwall около 30% чистой прибыли. На этом фоне шаг Honda выглядит логичным, особенно на фоне ИИ-бума.