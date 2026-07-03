В Германии создали транспорт, который превращается в такси, курьера или медпункт
Немецкий аэрокосмический центр DLR совместно с Карлсруйским технологическим институтом, Ульмским университетом и исследовательским институтом FKFS разработал автономное транспортное средство, способное менять свое назначение прямо на ходу.
Меняется не машина, а ее содержимое
Транспортная отрасль давно ищет способы снизить количество специализированных машин на дорогах. Один автобус для перевозки людей, отдельный фургон для посылок, еще одна машина для медицинского обслуживания — все это дублирует платформу, двигатель и электронику, которые в каждом случае принципиально одинаковы.
U-Shift предлагает другой подход: одна интеллектуальная платформа обслуживает несколько капсул поочередно. Это сокращает затраты на производство и обслуживание, а также снижает нагрузку на дороги.
«Мы хотим создавать транспортные средства, которые подходят не только для одной цели. Транспортное средство, гибко адаптирующееся к различным задачам, экономит ресурсы. Это краеугольный камень устойчивой мобильности», — говорит профессор Кора Кристоф, вице-президент KIT.
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