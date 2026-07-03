Курорты Кубани накрыл топливный кризис: ситуация ухудшилась в разгар сезона

На курортах Кубани ситуация с бензином остается напряженной сразу в нескольких городах.

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В Новороссийске свободной продажи топлива на АЗС по-прежнему нет. В городе-курорте бензин отпускают только по топливным картам, а дизель доступен лишь на восьми заправках.

В Анапе работают 17 АЗС, но на части из них действуют жесткие ограничения по литражу и по способу отпуска топлива. На 8 АЗС бензин и дизель отпускают только по картам и для спецтранспорта, еще на 14 станциях действуют лимиты на заправку в бак, а на всех АЗС запрещен отпуск топлива в канистры и другие емкости.

В Туапсинском округе на утро 3 июля функционируют 15 АЗС, еще часть станций временно не ведет отпуск топлива, а на работающих заправках тоже введены лимиты. Часть заправок временно не ведет отпуск топлива, но его ожидают в течение дня.

В Сочи ситуация выглядит стабильнее, однако и там сохраняются ограничения на отпуск топлива и временные остановки работы АЗС во время воздушной тревоги. На территории курорта работают 53 АЗС, однако и здесь отпуск топлива идет с ограничениями. На ряде сетей установлены лимиты на отпуск бензина и дизеля на одну машину, а часть заправок временно закрывается на ремонт или ребрендинг.

На этом фоне курорты Кубани в разгар сезона остаются в центре внимания автомобилистов и туристов. Власти просят не закупать топливо впрок, чтобы не усиливать очереди и не усугублять ситуацию на работающих АЗС.