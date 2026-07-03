«Будто пленка из-под такси осталась»: россияне не оценили новый Rolls-Royce

«Будто плёнка из-под такси осталась»: россияне не оценили новый Rolls-Royce
Компания Rolls-Royce изготовила по индивидуальному заказу особую версию длиннобазного седана Phantom, получившую название Regatta. Новинка посвящена парусным регатам, которые проводятся на южном побережье Великобритании. Кто стал заказчиком автомобиля, не уточняется.
Нижняя часть кузова окрашена специально созданной синей эмалью, а нижняя выделена белой краской — такая схема должна напоминать окраску яхт. Однако российские комментаторысчитают иначе: «Всё классно, кроме белого заднего бампера: как будто плёнка после такси осталась».
Передняя часть имеет тёмную, а задняя — светлую отделку интерьера. В левой части передней панели расположена деревянная накладка, украшенная нарисованной вручную картиной: «Они всего лишь разрисовали деревяшку синей краской», — раскритиковали дизайн россияне.
Как уточняет пресс-служба бренда, на оформление каждого из двух откидных столиков для задних пассажиров потребовалось по 16 ореховых плашек, разделённых полосками чёрного дерева. Целью дизайнеров было повторить оформление яхтенных палуб.
В плане техники Rolls-Royce Phantom Regatta повторяет стандартную машину. Под капотом спецверсии скрывается битурбированный V12 объемом 6,75 л, который выдаёт 571 л.с. и 900 Нм. С ним «сухопутная яхта» ускоряется до «сотни» за 5,3 секунды.