НАМИ презентует сразу два новых отечественных ДВС на выставке "Иннопром-2026"

НАМИ продемонстрирует на выставке "Иннопром-2026" в Екатеринбурге свои новейшие разработки: судовой двигатель НАМИ-4123-300 СУ с восемью цилиндрами и четырехцилиндровый мотор для наземного транспорта НАМИ-414320.

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Четырехцилиндровый двигатель предназначен для замены зарубежных аналогов в легковых автомобилях и легких коммерческих транспортных средствах, а судовой НАМИ-4123-300 СУ - это современный российский мотор, разработанный для использования на глиссерах вместо иностранных моделей.

Как сообщили в пресс-службе компании, все представленные силовые установки созданы с использованием передовых технологий, современных материалов и инновационных методов проектирования, что обеспечивает их соответствие стандартам.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в Калининграде дан старт производству кроссоверов SWM по полному циклу.