Российский автопроизводитель резко поднял цены на машины

Российская марка Evolute резко увеличила стоимость электрического кроссовера i-Joy и гибридного i-Space. Прибавка составила от 100 до 150 тысяч рублей, сообщает портал «Автоновости дня».

Электрический i-Joy второго поколения, продажи которого стартовали в декабре 2025 года, подорожал на 150 тысяч рублей в комплектациях «Бизнес» и «Сити+». Теперь при покупке они обойдутся россиянам в 2 974 000 и 3 174 000 рублей соответственно. При этом информация о модификации «Сити» пропала из прайс-листа на сайте компании. Подчеркивается, что с учетом господдержки базовый i-Joy можно купить за 2 049 000 рублей, а топ-версию «Сити+» — за 2 249 000 рублей.

Гибридный i-Space прибавил сто тысяч рублей. Пятиместное исполнение теперь обойдется покупателям в 3 585 000 рублей, семиместное — в 3 685 000. Оба варианта оснащены последовательной гибридной установкой с возможностью зарядки от сети. Государственная программа поддержки с максимальной скидкой 925 тысяч рублей действует и на эту модель: с ней пятиместный кроссовер будет стоить 2 660 000 рублей, а семиместный — 2 760 000.

В июне в России было реализовано 3683 новых кроссовера Tenet T4L, продажи которого стартовали на рынке только в конце мая. Таким образом, модель впервые оказалась в лидерах сегмента SUV сразу же после премьеры. Модель опередили Haval Jolion и Lada Niva Travel.