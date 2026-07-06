Производство обновленного кроссовера Changan Uni-S локализуют в Калининграде

Калининградский завод "Автотор" начнет сборку обновленного кроссовера Changan Uni-S на территории России. Об этом сообщает сайт "Китайские автомобили".

© Российская Газета

ООО "Автотор-автотранс" уже получил одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новую модель.

Габариты машины: 4550 мм в длину, 1868 мм в ширину и 1680 мм в высоту. На данный момент в России кроссовер представлен только в полноприводном исполнении с 1,5-литровым двигателем мощностью 181 л.с. и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач.

Важно отметить, что по данным агентства "Автостат", кроссовер вошел в топ-10 самых популярных SUV в России в июне.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в Калининграде стартовало производство кроссоверов SWM по полному циклу.