Новак поручил нефтяникам увеличить поставки топлива в регионы

Российские нефтяные компании получили указание нарастить объемы поставок горючего на внутренний рынок.

Соответствующее поручение дал вице-премьер Александр Новак в ходе совещания по ситуации на топливном рынке, сообщило правительство в Max.

Главной темой обсуждения стала обстановка с обеспечением нефтепродуктами в отдельных субъектах страны. Особое внимание участники уделили Иркутской области и Забайкальскому краю.

Руководители этих регионов отчитались о текущих запасах топлива и принимаемых мерах. По итогам докладов Новак потребовал от нефтяников оперативно направить дополнительные объемы нефтепродуктов для скорейшего удовлетворения спроса.

Ранее правительство подготовило комплекс мер для стабильного топливообеспечения потребителей в период летнего спроса.

Российские нефтеперерабатывающие заводы значительно нарастили объемы производства горючего.

Крупнейшие нефтяные компании удерживают стоимость бензина на заправках в пределах текущей инфляции.