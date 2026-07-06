Mazda обновила самый крошечный паркетник в своей линейке

Японский кей–кар Mazda Flair короче родстера Miata, но оснащен современнее.

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Mazda представила в Японии обновленную версию своего миниатюрного кроссовера Flair, который, по сути, является близнецом модели Suzuki Hustler.

Этот малыш предназначен исключительно для внутреннего рынка Страны восходящего солнца и выделяется своими скромными габаритами. Длина автомобиля составляет всего 3395 мм, что почти на 60 см меньше, чем у легендарного родстера MX-5 Miata, а ширина не превышает 1475 мм, что позволяет ему идеально вписываться в тесные улочки японских городов.

В ходе рестайлинга компания сделала акцент на технологиях безопасности. Автомобиль получил усовершенствованную систему экстренного торможения Dual Sensor Brake Support II, которая теперь лучше распознает пешеходов и мотоциклистов на перекрестках.

В стандартное оснащение также вошли система удержания в полосе, контроль «слепых» зон и адаптивный круиз-контроль со стоп-функцией. Внешне модели отличаются в зависимости от комплектации: более городские версии обзавелись крупной решеткой радиатора, в то время как «внедорожные» модификации ZS и ZT сохранили брутальный неокрашенный пластик, но получили уменьшенный шильдик на капоте из-за установки новых радаров.

В салоне появились порты USB-C, электронный стояночный тормоз и 9-дюймовый экран мультимедиа с навигацией (кроме базовой версии).

Под капотом изменений нет – там стоит все то же 660-кубовый трехцилиндровый мотор, доступный в атмосферной (49 л.с.) и турбированной (64 л.с.) версиях, работающий исключительно с вариатором.

Цены на новинку стартуют с отметки 1 610 400 иен, что эквивалентно примерно 9950 долларам США или 770 тыс. рублей.

Это самый доступный кроссовер Mazda, хотя он и немного дороже своего донора Suzuki Hustler.