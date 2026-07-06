Foton Tunland G9 подорожал в РФ

Пикап Foton Tunland G9 подорожал в России на 100 тысяч рублей с июля 2026 года.

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С июля 2026 года российский дистрибьютор Foton переписал цены на пикап Tunland G9. Рост составил 100 тысяч рублей, что эквивалентно 2,6% от прежней стоимости. Изменения затронули как машины 2025-го, так и 2026 года выпуска.

Версия «Премиум» теперь официально стоит 3 890 000 рублей, без каких-либо компромиссов. Причем, помимо прямого удорожания, из прайс-листа пропала отдельная скидка в 150 тысяч, которая раньше действовала на авто 2025 года по программе поддержки продаж.

На этом сюрпризы не закончились. Параллельно с ростом цен производитель доработал оснащение. В машине появились пневматические упоры для откидного борта, а передняя оптика стала заметно интереснее: к обычным противотуманкам добавили светодиодную подсветку поворота.

По технике ничего не меняли. Под капотом все тот же 2,0-литровый турбодизель Aucan мощностью 162 лошадиные силы с крутящим моментом 388 Нм. Агрегат работает в паре с 8-ступенчатым автоматом и системой полного привода на основе автоматически подключаемой муфты. Полная масса пикапа – 3060 кг, при этом грузоподъемность достигает 925 кг, а дорожный просвет составляет 210 миллиметров.

Напомним, что еще в начале апреля этого года компания расширила линейку комплектаций для моделей Tunland V7 и V9. Первая обзавелась более богатой версией Prestige, а вторая получила вариант с бензиновым двигателем. Чуть раньше стало известно, что у Tunland G7 осталась лишь одна версия – с механической коробкой, при этом из оснащения убрали часть опций, оставив их за доплату, а также изменили шины в базе.

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