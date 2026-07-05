Названы первые признаки попадания некачественного бензина в авто

Некачественный бензин далеко не всегда приводит к серьезной поломке сразу после заправки, однако первые признаки проблемы водитель обычно замечает достаточно быстро, рассказала эксперт по международному автомобильному рынку и параллельному импорту автомобилей, руководитель компании SK AUTO TRADING Александра Пригарнева. Комментарий она дала «Ленте.ру».

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Эксперт рассказала, что чаще всего при заливании некачественного бензина появляются потеря мощности, нестабильная работа двигателя, рывки при разгоне, повышенный расход топлива и затрудненный запуск двигателя. Также, по ее словам, на современных автомобилях может загореться индикатор Check Engine.

«Главная опасность заключается в том, что последствия могут проявиться не сразу. Низкое октановое число, наличие воды, механических примесей или посторонних добавок способны привести к ускоренному износу топливного насоса, форсунок, свечей зажигания и каталитического нейтрализатора. А их замена уже может обойтись владельцу в десятки и даже сотни тысяч рублей. Особенно чувствительны к качеству бензина современные турбированные двигатели с непосредственным впрыском топлива» — предупредила Пригарнева.

Автоэксперт порекомендовала при подозрительных симптомах по возможности прекратить эксплуатацию автомобиля и обратиться на диагностику. Также стоит сохранить кассовый чек с АЗС — в случае подтверждения некачественного топлива он может понадобиться для дальнейшего разбирательства, также добавила специалист.

Ранее сообщалось, что в Иркутске сотрудники полиции пресекли четыре факта спекуляции бензином перекупщиками. Подробности сообщили представители регионального управления МВД.