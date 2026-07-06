Немца лишили прав за использование экрана медиасистемы в салоне автомобиля

В ФРГ водителей начали штрафовать за использование медиасистемы во время езды. Немецкого автомобилиста наказали за использование экрана на центральной консоли автомобиля для регулировки стеклоочистителей. Из-за того, что водитель отвлёкся, случилась авария. Водителя оштрафовали на 200 евро (17 тыс. рублей), а также лишили водительских прав на один месяц, сообщает «Газета.Ru».

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Как постановил суд, даже стационарно установленные дисплеи могут использоваться во время движения только при определённых условиях. Причина использования тачскрина не имеет значения, а решающим фактором является то, что водитель отвлекается от ситуации на дороге.

Как ранее показали исследования Мельбурнского университета (Австралия), сенсорные экраны представляют серьёзную опасность. Они лишают водителя тактильной связи, заставляя отрывать взгляд от дороги. Это создает огромную когнитивную нагрузку и значительно увеличивает время реакции.