В Калининградской области возобновили розничную продажу бензина

В Калининградской области возобновляют розничную продажу топлива. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных. Речь идет пока о 92-м бензине и дизтопливе.

Глава региона также опубликовал список 11 крупных АЗС сети «Балтнефть» с большим количеством колонок, на которых с сегодняшнего дня могут заправляться все автомобилисты. По мере топлива в регион будут открываться дополнительные заправки. При этом «Балтнефть» продолжит заправлять юрлиц по контрактам и выполнять государственные и муниципальные заказы, почеркнул глава Калининградской области.